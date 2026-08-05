Зверев назвал главную цель после победы на «Ролан Гаррос»

В этом сезоне Зверев впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
— Теперь, когда ты чемпион турнира «Большого шлема», главный приоритет — стать первой ракеткой мира?
— Да, конечно, это цель. Это определенно моя цель. Я считаю, что главная цель всегда должна быть в том, чтобы показывать свою лучшую игру, потому что тогда результаты придут. Победы в турнирах придут. Рейтинг придет. Пока ты сосредоточен на совершенствовании себя, своей игры и стараешься играть в свой лучший теннис, я думаю, все остальное просто придет за этим, — сказал Зверев на пресс-конференции в Монреале.
Выступление в Монреале немецкий теннисист начнет со второго круга. Его первым соперником станет Таллон Грикспор из Нидерландов.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.