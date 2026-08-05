Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев назвал главную цель после победы на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, какую цель считает главной на данном этапе своей профессиональной карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В этом сезоне Зверев впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

— Теперь, когда ты чемпион турнира «Большого шлема», главный приоритет — стать первой ракеткой мира?

— Да, конечно, это цель. Это определенно моя цель. Я считаю, что главная цель всегда должна быть в том, чтобы показывать свою лучшую игру, потому что тогда результаты придут. Победы в турнирах придут. Рейтинг придет. Пока ты сосредоточен на совершенствовании себя, своей игры и стараешься играть в свой лучший теннис, я думаю, все остальное просто придет за этим, — сказал Зверев на пресс-конференции в Монреале.

Выступление в Монреале немецкий теннисист начнет со второго круга. Его первым соперником станет Таллон Грикспор из Нидерландов.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше