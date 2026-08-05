Мирра Андреева выиграла больше всех сетов всухую в сезоне

Начиная с января, 19-летняя россиянка оформила восемь «баранок» в 48 матчах. Две из них были оформлены в одном матче — в марте против аргентинки Соланы Сьерры (6:0, 6:0) во 2-м круге турнира в Индиан‑Уэллсе (США).