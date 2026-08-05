Мирра Андреева выиграла больше всех сетов всухую в сезоне

Начиная с января, 19-летняя россиянка оформила восемь «баранок» в 48 матчах. Две из них были оформлены в одном матче — в марте против аргентинки Соланы Сьерры (6:0, 6:0) во 2-м круге турнира в Индиан‑Уэллсе (США).
Второе место по этому показателю занимает украинская теннисистка Марта Костюк, на счету которой семь выигранных сетов со счетом 6:0.
Андреева занимает пятое место в одиночном рейтинге WTA и возглавляет Чемпионскую гонку. В этом сезоне она выиграла три турнира: «Ролан Гаррос», а также турниры категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) и Линце (Австрия).
Сегодня, 5 августа, Андреева встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто.
Хардовый турнир в Торонто завершится 13 августа. Действующей чемпионкой является канадка Виктория Мбоко, которая в прошлогоднем финале обыграла японку Наоми Осаку (2:6, 6:4, 6:1).