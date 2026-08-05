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«Ну, бывает». Рублев — о проигрыше 281-й ракетке мира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «Больше!» прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монреале.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Во втором круге 28-летний россиянин проиграл 21-летнему китайцу Шан Цзюньчэну (5:7, 6:4, 6:7), который располагается на 281-м месте в одиночном рейтинге АТР. В решающей партии Рублев вел со счетом 5:2 (30:0), но в итоге упустил победу, не сумев реализовать пять матчболов.

«Что сегодня произошло? Да ни в чем сложности не было. Сам проиграл этот матч. Были все шансы, было полно матчболов, но просто не сложилось. На матчболах я все делал: либо маленький аут, либо еще что-то, либо он удачно сыграет. Когда такой матч, нечего говорить. Из десяти таких выиграешь девять. Ну бывает. Нужно идти дальше», — сказал Рублев.

Андрей Рублев является второй ракеткой России и занимает 16-е место в одиночном рейтинге АТР. Впервые в своей карьере он уступил в матче на уровне ATP сопернику, который не входит в топ-250. До этого он выиграл 13 таких матчей.

Хардовый «Мастерс» в Монреале с призовым фондом 9,4 млн долларов завершится 13 августа. Действующим победителем турнира является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Карена Хачанова (6:7, 6:4, 7:6).

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