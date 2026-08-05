«Ну, бывает». Рублев — о проигрыше 281-й ракетке мира в Монреале

«Что сегодня произошло? Да ни в чем сложности не было. Сам проиграл этот матч. Были все шансы, было полно матчболов, но просто не сложилось. На матчболах я все делал: либо маленький аут, либо еще что-то, либо он удачно сыграет. Когда такой матч, нечего говорить. Из десяти таких выиграешь девять. Ну бывает. Нужно идти дальше», — сказал Рублев.