Медведев потерпел поражение от 70-й ракетки мира в Монреале

«Мне удалось неплохо варьировать игру. Уже несколько раз играл с ним, и это всегда было непросто. Раньше я никогда его не обыгрывал, но сегодня я очень хорошо все скомбинировал… Мне пришлось выйти из зоны комфорта, и, думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова ван де Зандсхулпа пресс-служба АТР.