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Медведев потерпел поражение от 70-й ракетки мира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

6-я ракетка мира Медведев встречался с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который располагается на 70-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой ван де Зандсхлупа в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

«Мне удалось неплохо варьировать игру. Уже несколько раз играл с ним, и это всегда было непросто. Раньше я никогда его не обыгрывал, но сегодня я очень хорошо все скомбинировал… Мне пришлось выйти из зоны комфорта, и, думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова ван де Зандсхулпа пресс-служба АТР.

В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.

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