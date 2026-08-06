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Александр Зверев неожиданно проиграл во втором круге Монреаля

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

3-я ракетка мира Зверев встречался с представителем Нидерландов Таллоном Григспором, который располагается на 69-м месте в рейтинге АТР. Мачт завершился победой Грикспора в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.

В следующем круге Григспор сыграет против представителя Италии Маттео Арнальди, занимающего 35-е место в мировом рейтинге.

Напомним, в этом сезоне Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» и вышел в финал Уимблдона, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.

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