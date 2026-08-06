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Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Торонто

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

13-я ракетка мира Осака встречалась с представительницей Венгрии Панной Удварди, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Осаки в двух сетах со счетом 6:2: 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

В следующем круге четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» Осака встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.