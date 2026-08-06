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Самсонова победила чемпионку Уимблдона в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

55-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:1, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

Напомним, Барбора Крейчикова одержала победу на Уимблдоне в 2024 году. Этот титул стал для нее вторым на турнирах «Большого шлема». В 2021 году она стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

В следующем раунде Самсонова сыграет против 75-й ракетки мира из Австралии Майи Джойнт.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.