Карен Хачанов проиграл Атману во втором круге турнира в Монреале

39-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Франции Теренсом Атманом, который занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой француза в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут.
В следующем раунде Атман сыграет против 17-й ракетки мира Якуба Меншика из Чехии.
На турнире в Монреале не осталось представителей России. Ранее свои матчи проиграли 6-я ракетка мира Даниил Медведев и 16-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.