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Карен Хачанов проиграл Атману во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

39-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Франции Теренсом Атманом, который занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой француза в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут.

В следующем раунде Атман сыграет против 17-й ракетки мира Якуба Меншика из Чехии.

На турнире в Монреале не осталось представителей России. Ранее свои матчи проиграли 6-я ракетка мира Даниил Медведев и 16-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.


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