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Коко Гауфф вышла в третий круг турнира в Торонто

Американская теннисистка Коко Гауфф одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

4-я ракетка мира Гауфф встречалась с соотечественницей Кейлой Дей, которая располагается на 141-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой Гауфф в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

В следующем раунде Гауфф сыграет против представительницы Греции Марии Саккари. Она в своем матче обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.