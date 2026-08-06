Коко Гауфф вышла в третий круг турнира в Торонто

4-я ракетка мира Гауфф встречалась с соотечественницей Кейлой Дей, которая располагается на 141-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой Гауфф в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.
В следующем раунде Гауфф сыграет против представительницы Греции Марии Саккари. Она в своем матче обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.