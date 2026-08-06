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«Не мог подавать». Оже-Альяссим снялся с турнира в Монреале

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не выступит на турнире серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Mark Brake/Getty Images

4-я ракетка мира Оже-Альяссим должен был начать выступление на домашнем турнире с матча второго круга.

«В понедельник у меня неожиданно появилась боль. До этого я две недели тренировался здесь без каких-либо проблем. Такое иногда случается, и раньше со мной уже бывало подобное. Конечно, момент крайне неудачный — особенно потому, что это произошло именно здесь. Мне повезло, что у меня был дополнительный день на подготовку, поскольку изначально я должен был играть во вторник вечером.

Я надеялся, что с каждым днем будет становиться лучше. Сегодня попробовал выйти на корт — некоторые из вас это видели. Попытался размяться, но практически не мог подавать. В такой ситуации о том, чтобы выйти и бороться в матче, не могло быть и речи», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

В основной сетке канадца заменил представитель Португалии Жайме Фария.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.