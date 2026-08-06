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Гаэль Монфис отреагировал на отказ US Open в уайлд-кард

Французский теннисист Гаэль Монфис не получил уайлд-кард на US Open — 2026, но пообещал завоевать место в основной сетке через квалификацию.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

39-летний Монфис проводит последний сезон в профессиональной карьере.

«Очень жаль, но мы проберемся через квалификацию, чтобы играть в основной сетке!» — написал 347-я ракетка мира Монфис в социальных сетях.

При этом на US Open — 2026 француз также выступит в смешанном парном разряде вместе со своей супругой, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, занимающей девятое место в мировом рейтинге.

Перед стартом турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Монфис получил уайлд-кард в основную сетку мужского одиночного разряда. Он начнется 13 августа и завершится 23 августа.

Открытый чемпионат США — US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.