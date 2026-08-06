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Зверев установил антирекорд «Мастерсов» после нового поражения

Третья ракетка мира Александр Зверев уступил Таллону Грикспору и установил антирекорд на турнирах серии «Мастерс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

По данным Opta Ace, немец проиграл половину своих стартовых матчей в статусе первого сеяного — три из шести. Это худший показатель среди теннисистов, которые несколько раз выступали в основной сетке «Мастерсов» после введения нынешнего формата в 1990 году.

Во втором круге турнира Зверев уступил 69-й ракетке мира Таллону Грикспору из Нидерландов со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

«Думаю, при таких условиях и с такими мячами мы увидим немного странные результаты — как с точки зрения рейтинга, так и по составу игроков, которые будут проходить дальше. Это первый турнир на харде после нескольких месяцев, и все мы пытаемся снова найти свой лучший уровень.

Мячи сложно контролировать. Так происходит каждый год, ничего нового в этом нет. Мячи Wilson всегда непростые, но это не причина моего поражения сегодня. Просто сейчас я еще не в той форме, в которой был пару месяцев назад.

Мне нужно тренироваться, больше практиковаться и снова найти свой ритм. Я не хочу искать оправдания. Это не проблема — просто всем нам нужно к этому привыкнуть. Канада — первый турнир, где мы играем такими мячами, и требуется время на адаптацию», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.


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