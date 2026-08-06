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Циципас проиграл Фонсеке во втором круге Монреаля

Греческий теннисист Стефанос Циципас потерпел поражение в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

53-я ракетка мира Циципас встречался с представителем Бразилии Жоао Фонсекой, который занимает 27-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой 19-летнего бразильца в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:5. теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты.

— Ты подавал на матч при счете 5:4, но Циципас сделал брейк. Однако ты сразу же отыгрался. Что переключилось у тебя в голове?

— Думаю, тот Жоао, каким я был год назад, сошел бы с ума. Сейчас я более зрелый. Я знал, что будет непросто: я не играл пару недель. Понимал, что подача на матч будет нервным моментом. Просто сказал себе: «Окей, продолжаем играть». Счет стал 5:5. Я чувствовал себя хорошо, отлично принимал, оказывал давление. Был уверен в себе. При счете 6:5 я был готов подавать на матч. Чувствовал себя комфортно. Думаю, мне был нужен этот брейк при 5:5, — сказал Фонсека в интервью на корте.

В следующем круге Фонсека сыграет против 14-й ракетки мира норвежца Каспера Рууда.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.