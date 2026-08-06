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Финалистка Вашингтона Пегула вышла в 3-й круг турнира в Торонто

Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

3-я ракетка мира Пегула встречалась с представительницей Польши Магдаленой Френх, которая располагается на 45-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой Пегулы в трех сетах со счетом 3:6: 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты.

В следующем раунде Пегула сыграет против 83-й ракетки мира Камиллы Рахимовой, представляющей Узбекистан.

Напомним, на этой неделе Джессика Пегула дошла до финала турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, где уступила филиппинке Александре Эале.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.


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