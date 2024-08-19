Николай Карполь завершит карьеру в 87 лет

«Есть ли у меня мечта? Хотелось бы, чтобы наш волейбол вернулся на прежние позиции. Я участвовал в шести Олимпиадах — завоевал два золота, три серебра. Это уже воспоминания, хотелось бы, чтобы наши команды так же выступали и сейчас», — добавил тренер.