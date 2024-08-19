Николай Карполь завершит карьеру в 87 лет

Легендарный российский специалист Николай Карполь работает в «Уралочке» с 1969 года.
«Я думаю заканчивать. Добавлю еще один год. Сейчас карьера в “Уралочке” длится 54 года, будет 55. Прошлый мировой рекорд Гиннесса принадлежал американскому тренеру Кони Мэку, который работал с одной командой с 1901 по 1950 год», — приводит ТАСС слова Карполя.
«Есть ли у меня мечта? Хотелось бы, чтобы наш волейбол вернулся на прежние позиции. Я участвовал в шести Олимпиадах — завоевал два золота, три серебра. Это уже воспоминания, хотелось бы, чтобы наши команды так же выступали и сейчас», — добавил тренер.
1 мая Карполю исполнится 87 лет. Сейчас Николай Васильевич работает в «Уралочке» вместе со своими внуком Михаилом Карполем. В 1993 году его родители погибли в автокатастрофе, после чего Николай Карполь с супругой решили усыновить своего четырехлетнего внука.
Карполь 11 раз приводил «Уралочку» к победе в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России. С женскими сборными страны Карполь сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз — чемпионат мира (1990), семь раз — чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001).
В 2009 году Карполь был введен в Зал волейбольной славы в Холиоке. Тренер награжден орденами Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1989), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998), Дружбы (2005), а также отмечен благодарностью президента РФ (2008).