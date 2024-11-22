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Трое украинских волейболистов отказались возвращаться в страну

Волейболисты украинской «Решетиловки» не вернулись в страну после матчей 1/16 финала Кубка вызова в Бельгии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Решетиловка», которая впервые пробилась в еврокубки, в 1/16 финала Кубка вызова проиграла бельгийскому «Менену» оба матча 12 и 13 ноября со счетом 0:3. Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак решили не возвращаться на Украину, а Руслан Осипенко покинул команду во время остановки в Польше еще во время поездки в Бельгию. При этом еще одного игрока, Николая Куранова, перед выездом на границе забрали в ТЦК (территориальный центр комплектования).

«Когда мы ехали в Бельгию, на границе нашего ключевого игрока забрали в ТЦК, клуб не смог ничего сделать. Сейчас он на учениях, хотя руководство рассказывало, что у него все хорошо и дома. Позже в Польше на остановке к нам не вернулся еще один ключевой игрок, и мы поняли, что нормального тренировочного процесса и высоких достижений в чемпионате и еврокубках не будет», — сказал Андрей Оробко.

По словам Оробко, после матча руководство клуба забрало у игроков загранпаспорта, что также повлияло на его решение не возвращаться на Украину. Волейболист отметил, что у него есть спортивное гражданство Польши и ему будет лучше найти клуб в Европе, чем возвращаться.

«Это было личным решением этих игроков, которое категорически не поддерживает и не разделяет клуб, все спортсмены и менеджмент», — заявили представители «Решетиловки».

«Мы решительно осуждаем действия этих спортсменов, ни один статус или профессия не освобождают от ответственности перед своим государством», — добавил директор «Решетиловки» Сергей Котьман.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник отметил, что из-за действий этих игроков у организации могут быть проблемы.

«Нас предупреждали — еще один-два таких выезда, и нам перекроют их вообще. А это проблематично, потому что у нас судьи тоже часто уезжают, не только игроки и тренеры. Конечно, это неприятная ситуация, но что мы можем сделать как федерация? Не пускать? Это тоже не выход», — отметил Мельник.