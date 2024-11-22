Трое украинских волейболистов отказались возвращаться в страну

«Когда мы ехали в Бельгию, на границе нашего ключевого игрока забрали в ТЦК, клуб не смог ничего сделать. Сейчас он на учениях, хотя руководство рассказывало, что у него все хорошо и дома. Позже в Польше на остановке к нам не вернулся еще один ключевой игрок, и мы поняли, что нормального тренировочного процесса и высоких достижений в чемпионате и еврокубках не будет», — сказал Андрей Оробко.