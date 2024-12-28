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Умер бывший тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли скончался на 72-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Италии (FIP).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы с грустью узнали о кончине Даниэле — тренера, который оставил великое наследие итальянскому волейболу и который своей работой внес значительный вклад в развитие нашего вида спорта. Глубочайшие соболезнования его семье», — сказал президент FIP Джузеппе Манфреди.

Баньоли приехал в Россию в 2007 году, возглавив московское «Динамо». В 2008 году он выиграл с клубом все титулы на внутренней арене — чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2009 году он возглавил мужскую сборную России, которую привел к бронзовым медалям Мировой лиги-2009 и серебряным наградам Мировой лиги-2010.

В 2011 году он вернулся на родину и возглавил «Модену». Наряду с Франко Андерлини он является обладателем рекорда по числу побед в чемпионате Италии, завоевав восемь чемпионских титулов в волейбольной Серии А с «Моденой» и «Тревизо». С 2017 по 2018 год Баньоли тренировал уфимское «Динамо-Урал». В 2019 году итальянец завершил тренерскую карьеру.