Умер бывший тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли

В 2011 году он вернулся на родину и возглавил «Модену». Наряду с Франко Андерлини он является обладателем рекорда по числу побед в чемпионате Италии, завоевав восемь чемпионских титулов в волейбольной Серии А с «Моденой» и «Тревизо». С 2017 по 2018 год Баньоли тренировал уфимское «Динамо-Урал». В 2019 году итальянец завершил тренерскую карьеру.