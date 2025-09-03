Непобедимая Италия, месть Анисимовой, Йокич против Шенгюна: что смотреть сегодня

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. ¼ финала. Италия — Польша
16:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Противостояние первого и третьего номеров мирового рейтинга. Итальянки продолжают доминировать на мировой арене, одержав 33 победы в официальных матчах подряд, в том числе в финале Олимпийских игр и в двух финалах Лиги наций. Последний розыгрыш Лиги наций, кстати, проходил в Польше, где хозяйки турнира были безжалостно биты «скуадрой адзуррой» — 18:25, 16:25, 14:25.
Однако любому доминированию рано или поздно приходит конец. Польша дважды обыгрывала Италию до начала ее рекордной серии в 2023 году. Далеко не факт, что полькам удастся остановить итальянок сегодня, но навязать им борьбу они обязаны. В любом случае, это редкая возможность увидеть в деле историческую команду, демонстрирующую на пути к очередному титулу волейбол высочайшего уровня, и упускать ее не стоит.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Женщины. ¼ финала. Аманда Анисимова (США, 9) — Ига Швентек (Польша, 2)
20:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Вторая ракетка мира подошла к четвертьфиналу US Open в великолепной форме — 18 побед в 19 матчах с победами на Уимблдоне и в Цинциннати. По ходу турнира Швентек все же столкнулась с трудностями, потеряв сет против Сюзан Ламенс и пройдя через тай-брейк в матче с Анной Калинской, но в последней игре она не оставила никаких шансов Екатерине Александровой.
После такого внушительного отрезка букмекеры сделали Игу главной фавориткой на итоговую победу на US Open, поставив ее чуть выше Соболенко. Анисимова выступает на домашнем турнире и без особых проблем преодолела первые четыре круга турнира. И вот ей выпала возможность взять реванш за безжалостные 0:6, 0:6 в финале Уимблдона несколько недель назад. Сумеет ли она воспользоваться этой возможностью? Верим, что огонь мести и поддержка домашних трибун помогут дочке русских эмигрантов навязать борьбу и показать свою лучшую игру.
Футбол. Первая лига. 8-й тур. «Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск»
20:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
РПЛ ушла на двухнедельную паузу, а ее место на федеральном ТВ занимает Первая лига. Обе команды идут в верхней половине таблицы и победа станет важным шагом в закреплении позиций в борьбе за повышение в классе. «Арсенал» в межсезонье возглавил вернувшийся из пятилетней командировки в Армению Дмитрий Гунько, который пытается привить тулякам атакующий стиль игры.
Пока получается — «Арсенал» одна из самых результативных команд в Первой лиге. «СКА-Хабаровск», напротив, делает ставку на осторожный, оборонительный футбол, который в последний месяц перестал давать результат: армейцы идут без побед уже четыре матча. У «канониров» тоже неприятная серия — с учетом прошлого сезона они не могут выиграть дома уже на протяжении шести встреч. В предстоящем матче обе команды будут стремиться прервать свои серии неудач, что обещает упорную и напряженную борьбу на поле.
Баскетбол. Евробаскет. Групповой этап. Группа А. 5-й тур. Турция — Сербия
21:15. Где смотреть: Okko.
Пожалуй, главный матч группового этапа на Евробаскете. Турция и Сербия еще не проигрывали на этом турнире и в очной встрече определят сильнейшую сборную в группе А. Исторически сербы успешно играют с турками — они выиграли восемь последних игр. Но команда Эргина Атамана прошла групповой этап с большей разницей мячей, демонстрируя мощную и дисциплинированную игру. Сербы обескровлены потерей Богдана Богдановича, который пропустит остаток турнира из-за травмы подколенного сухожилия.
Теперь игра балканской команды еще больше будет завязана на Николе Йокиче, что не лучшим образом сказывается на перспективах сербов на турнире. В предстоящей встрече противостоять ему будет другой звездный центровой Альперен Шенгюн, за которым в НБА закрепилось прозвище «Baby Jokic» и который намерен привести Турцию к первым за 15 лет медалям на большом турнире. Этот матч стоит включить хотя бы ради этого противостояния.