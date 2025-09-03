Непобедимая Италия, месть Анисимовой, Йокич против Шенгюна: что смотреть сегодня

Теперь игра балканской команды еще больше будет завязана на Николе Йокиче, что не лучшим образом сказывается на перспективах сербов на турнире. В предстоящей встрече противостоять ему будет другой звездный центровой Альперен Шенгюн, за которым в НБА закрепилось прозвище «Baby Jokic» и который намерен привести Турцию к первым за 15 лет медалям на большом турнире. Этот матч стоит включить хотя бы ради этого противостояния.