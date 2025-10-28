Осужденный за изнасилование волейболист пропустит ЧМ

Нидерландец Стевен ван де Вельде, выступающий в пляжном волейболе, не сможет выступить на чемпионате мира в Австралии из-за отказа в визе. Об этом сообщило агентство AP.
Министр внутренних дел в Австралии в качестве возможной причины для отказа назвал судимость спортсмена. В 2016 году Стевен был осужден на 4 года за изнасилование 12-летней девочки, которое совершил в 2014 году.
Часть тюремного срока ван де Вельде отбыл в Англии, потом был экстрадирован на родину, в Нидерланды, где вышел практически сразу. Так вышло из-за отличий в определениях изнасилования в двух этих странах. В Нидерландах приговор заменили на другую статью, менее тяжкую, она звучала как «сексуальные действия, нарушающие социально-этические нормы». Приговор был скорректирован в соответствие с местным законодательством, хотя в Великобритании имя Стевена по-прежнему есть в реестре сексуальных преступников.
В 2024 году он выступал на Олимпийских играх в Париже в паре с Мэттью Иммерсом. Спортсмены заняли второе место в турнирной таблице на групповом этапе, завершили борьбу они в ⅛ финала. Нидерландец на протяжении всех Игр жил за пределами олимпийской деревни и не мог общаться с представителями СМИ.
Чемпионат мира в Австралии пройдет в Аделаиде с 14 по 23 ноября, но ван де Вельде не примет в нем участие как и его партнер — Александр Браувер, который тоже вынужден пропустить соревнование.