Осужденный за изнасилование волейболист пропустит ЧМ

Часть тюремного срока ван де Вельде отбыл в Англии, потом был экстрадирован на родину, в Нидерланды, где вышел практически сразу. Так вышло из-за отличий в определениях изнасилования в двух этих странах. В Нидерландах приговор заменили на другую статью, менее тяжкую, она звучала как «сексуальные действия, нарушающие социально-этические нормы». Приговор был скорректирован в соответствие с местным законодательством, хотя в Великобритании имя Стевена по-прежнему есть в реестре сексуальных преступников.