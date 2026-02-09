День в истории: 9 февраля 1895 года Уильям Морган придумал волейбол

Морган использовал баскетбольный мяч, сетку от тенниса (высотой 1,98 м) и площадку 7,6×15,2 м, разделив правила: мяч перебрасывали руками без дриблинга, играли до 21 очка. Первая официальная партия прошла 8 февраля 1895 года, а 9-го игра получила название «mintonette», позже переименованное в волейбол.
Игра быстро распространилась: в 1896-м на конференции YMCA ее признали официально, сетка повысилась до 2,43 м для мужчин. К 1900 году волейбол дошел до Канады, Азии и Европы. В СССР первые соревнования прошли в1923-м году в Москве на Всесоюзной спартакиаде. В СССР волейбол стал массовым: в 1930-е создана Всесоюзная секция, а к 1940-м — чемпионаты по волейболу.
Международный прорыв пришел в 1947 году с созданием FIVB в Париже (14 стран-основателей). В 1952-м приняли первые правила, в 1964-м волейбол дебютировал на Олимпиаде в Токио, где мужская сборная СССР завоевала золото, а женская — серебро. В 1970-е ввели антенны, либеро (1998), ралли-о (1999).
Сегодня волейбол — олимпийский вид с пляжным форматом (с 1996-го), 222 странами в FIVB, миллионами игроков. Наследие Моргана — универсальная игра, сочетающая командную работу, прыжки и тактику, покорившая мир за век.