День в истории: 9 февраля 1895 года Уильям Морган придумал волейбол

Игра быстро распространилась: в 1896-м на конференции YMCA ее признали официально, сетка повысилась до 2,43 м для мужчин. К 1900 году волейбол дошел до Канады, Азии и Европы. В СССР первые соревнования прошли в1923-м году в Москве на Всесоюзной спартакиаде. В СССР волейбол стал массовым: в 1930-е создана Всесоюзная секция, а к 1940-м — чемпионаты по волейболу.