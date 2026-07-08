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Дегтярёв назвал снятие санкций с волейболистов ожидаемым

Ранее МОК снял ограничения с работы ОКР на временной основе и рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал решение Международной федерации волейбола (FIVB) снять ограничения с российских спортсменов важным и закономерным шагом. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

В среду соответствующее решение принял совет FIVB. Днём ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отменить ограничения в отношении российских спортсменов, включая представителей командных видов спорта.

«Международная федерация волейбола допустила всех российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой без каких-либо ограничений. FIVB стала 11-й международной спортивной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая открыла допуск для российских спортсменов. Важно, что федерации сразу после решения МОК о восстановлении статуса Олимпийского комитета России приступили к его имплементации. Это важный и закономерный шаг», — написал Дегтярёв.

Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований в 2022 году после обострения ситуации на Украине.

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