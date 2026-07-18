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Экс-игрок «Зенита» против возвращения России в мировой волейбол

7 июля МОК снял ограничения с работы ОКР и рекомендовал федерациям лопустить Россию до различных видов спорта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Капитан сборной Франции по волейболу и бывший игрок петербургского «Зенита» Антуан Бризар раскритиковал решение о возвращении российских сборных на международные соревнования.

В сезоне-2020/21 француз выступал за «Зенит», с которым стал серебряным призером чемпионата России, Кубка России и Кубка ЕКВ.

«Последний официальный матч России датируется нашей победой в олимпийском финале 7 августа 2021 года в Токио. Я считаю решение FIVB, которая последовала рекомендациям МОК, довольно скандальным. То, что российские спортсмены могут соревноваться в индивидуальном порядке и без флага, я еще могу понять. Но вот возвращение российской сборной в Лигу наций в следующем году, например, или ее участие в чемпионате мира в Польше ради попытки квалифицироваться на Олимпийские игры — этого я не понимаю. Для меня это непоследовательно, потому что ничего не изменилось», — приводит слова Бризара L'Equipe.

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских команд к международным соревнованиям. Российские спортсмены и официальные лица смогут участвовать в турнирах под эгидой FIVB, а национальные сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое они имели до отстранения. Вопрос использования российского флага, гимна и другой национальной символики будет решаться FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) отдельно.

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