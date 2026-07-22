Федерация волейбола Латвии не будет избегать турниров с Россией

Президент Федерации волейбола Латвии (LVF) Арнис Тунте заявил, что организация не будет запрещать своим спортсменам выступать на турнирах с участием россиян и белорусов.
По словам Тунте, федерация не поддержит бойкот, пока не сможет предложить волейболистам достойную альтернативу международным соревнованиям.
«Со стороны федерации не будет никаких инициатив в принятии решений, если мы не сможем предложить альтернативу или что-то лучшее. Сейчас получается, что многие, поднимая себе рейтинг, публично пытаются говорить, что не надо играть, но нам тогда нечего предложить спортсменам, которые готовились годами и десятилетиями. Это пустые и громкие лозунги», — приводит слова Тунте латвийский портал sportacentrs.com.
Глава LVF добавил, что отказ от участия в чемпионатах Европы, мира и других международных турнирах нанесет ущерб развитию волейбола в стране.
«Сейчас в волейболе тренируются несколько тысяч молодых людей. Если мы заявим, что больше не будем участвовать в чемпионатах Европы, мира или любых других международных соревнованиях, то понесем большие потери. Если стране удастся договориться со Скандинавией или странами Балтии о проведении альтернативных чемпионатов, то я только за. Но сейчас я слышу только громкие лозунги, а не план действий», — подчеркнул глава LVF.