Федерация волейбола Латвии не будет избегать турниров с Россией

«Сейчас в волейболе тренируются несколько тысяч молодых людей. Если мы заявим, что больше не будем участвовать в чемпионатах Европы, мира или любых других международных соревнованиях, то понесем большие потери. Если стране удастся договориться со Скандинавией или странами Балтии о проведении альтернативных чемпионатов, то я только за. Но сейчас я слышу только громкие лозунги, а не план действий», — подчеркнул глава LVF.