Юрьева вернулась в «Ленинградку» через три месяца после ухода

29-летняя доигровщица Ольга Юрьева вернулась в состав «Ленинградки», за которую выступала в предыдущем сезоне. Клуб попрощался со спортсменкой в конце мая. Юрьева должна была перейти в «Омичку». Но в июле петербургская команда сообщила о возвращении доигровщицы в состав команды.
«Со стороны клуба считаем правильным разъяснить ситуацию. Не попав сразу в основной состав “Ленинградки”, Ольга подписала контракт с “Омичкой”. В дальнейшем Ольга закрепилась в составе, и со стороны игрока и тренера было принято решение, что Юрьева продолжит сотрудничество с желто-черными.
Все это время велись переговоры по улаживанию контрактных обязательств с «Омичкой», — сообщила пресс-служба петербургской команды.
Юрьева в сезоне 2025/26 стала шестым по результативности игроком «Ленинградки», набрав 139 очков в 23 матчах при 32% реализации атак и 45% позитивного приёма.
Ольга дебютировала в суперлиге в составе «Омички» (2014−2016), а затем играла в элитном дивизионе за «Сахалин» (2016/17), «Тулицу» (2020−2024) и московское «Динамо» (2024/25). В Высшей лиге А она выступала за «Приморочку» (2017/18, 2019/20) и «Северянку» (2018/19).