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Юрьева вернулась в «Ленинградку» через три месяца после ухода

«Ленинградка» рассталась с Юрьевой весной, а летом подписала её снова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29-летняя доигровщица Ольга Юрьева вернулась в состав «Ленинградки», за которую выступала в предыдущем сезоне. Клуб попрощался со спортсменкой в конце мая. Юрьева должна была перейти в «Омичку». Но в июле петербургская команда сообщила о возвращении доигровщицы в состав команды.

«Со стороны клуба считаем правильным разъяснить ситуацию. Не попав сразу в основной состав “Ленинградки”, Ольга подписала контракт с “Омичкой”. В дальнейшем Ольга закрепилась в составе, и со стороны игрока и тренера было принято решение, что Юрьева продолжит сотрудничество с желто-черными.

Все это время велись переговоры по улаживанию контрактных обязательств с «Омичкой», — сообщила пресс-служба петербургской команды.

Юрьева в сезоне 2025/26 стала шестым по результативности игроком «Ленинградки», набрав 139 очков в 23 матчах при 32% реализации атак и 45% позитивного приёма.

Ольга дебютировала в суперлиге в составе «Омички» (2014−2016), а затем играла в элитном дивизионе за «Сахалин» (2016/17), «Тулицу» (2020−2024) и московское «Динамо» (2024/25). В Высшей лиге А она выступала за «Приморочку» (2017/18, 2019/20) и «Северянку» (2018/19).