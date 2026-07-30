Юрьева вернулась в «Ленинградку» через три месяца после ухода

Ольга дебютировала в суперлиге в составе «Омички» (2014−2016), а затем играла в элитном дивизионе за «Сахалин» (2016/17), «Тулицу» (2020−2024) и московское «Динамо» (2024/25). В Высшей лиге А она выступала за «Приморочку» (2017/18, 2019/20) и «Северянку» (2018/19).