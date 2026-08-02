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Польша выиграла мужскую волейбольную Лигу наций в третий раз за четыре года

Мужская сборная Польши обыграла команду США в финале Лиги наций по волейболу и защитила чемпионский титул.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Решающая часть турнира прошла в китайском Нинбо, на арене «Бейлун Гимназиум». Финал получился под стать статусу: поляки взяли первую партию, затем уступили две подряд, но сумели перевести матч на тай-брейк и выиграли его — 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Для Польши это третий триумф в Лиге наций, которая проводится с 2018 года (2023, 2025, 2026). В решающий матч подопечные шли уверенно: в полуфинале они установили рекорд по самому быстрому полуфиналу турнира в XXI веке, разгромив Словению всухую, — тон задавали Вильфредо Леон и Камиль Боладзь. Американцы же, напротив, добирались до финала через драму: они прервали 13-матчевую победную серию Японии, отыгравшись со счета 1:2 по сетам. Первое золото Лиги наций для США по-прежнему остается недостижимым — это уже четвертое серебро в их коллекции.

В матче за третье место Словения обыграла Японию — 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22) — и впервые в истории стала призером турнира.

Сборная России, дважды выигрывавшая Лигу наций, в нынешнем розыгрыше не участвовала из-за отстранения. Однако уже со следующего сезона ситуация изменится: 8 июля Международная федерация волейбола допустила российские команды к своим соревнованиям — решение было принято на следующий день после того, как МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении россиян.

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