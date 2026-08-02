Польша выиграла мужскую волейбольную Лигу наций в третий раз за четыре года

Для Польши это третий триумф в Лиге наций, которая проводится с 2018 года (2023, 2025, 2026). В решающий матч подопечные шли уверенно: в полуфинале они установили рекорд по самому быстрому полуфиналу турнира в XXI веке, разгромив Словению всухую, — тон задавали Вильфредо Леон и Камиль Боладзь. Американцы же, напротив, добирались до финала через драму: они прервали 13-матчевую победную серию Японии, отыгравшись со счета 1:2 по сетам. Первое золото Лиги наций для США по-прежнему остается недостижимым — это уже четвертое серебро в их коллекции.