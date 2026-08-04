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Сборные России допустили до розыгрыша волейбольной Лиги наций

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций 2027 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«FIVB продолжила консультации с заинтересованными сторонами, чтобы разработать чёткую стратегию возвращения российских спортсменов и технических специалистов из России на международные соревнования. По итогам этих консультаций Международная федерация волейбола может подтвердить, что мужская и женская сборные России примут участие в Международной Лиге наций по волейболу 2027 года как команды с самым высоким рейтингом, которые ещё не прошли отбор на соревнования», — сказано в официальном заявлении организации.

В начале июля FIVB сняла ограничения с российских команд и сборных, допустив их до участия в турнирах с флагом и гимном. В конце месяца Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала официальную заявку на участие сборных России в следующем розыгрыше Лиги наций.

Следующий розыгрыш Лиги наций пройдет с июня по август 2027 года. Действующим победителем турнира среди мужчин является сборная Польши, среди женщин — сборная Турции.