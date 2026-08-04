Сборные России допустили до розыгрыша волейбольной Лиги наций

«FIVB продолжила консультации с заинтересованными сторонами, чтобы разработать чёткую стратегию возвращения российских спортсменов и технических специалистов из России на международные соревнования. По итогам этих консультаций Международная федерация волейбола может подтвердить, что мужская и женская сборные России примут участие в Международной Лиге наций по волейболу 2027 года как команды с самым высоким рейтингом, которые ещё не прошли отбор на соревнования», — сказано в официальном заявлении организации.