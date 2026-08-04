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Сборная России отказалась от участия в волейбольном ЧМ-2027

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что мужская сборная России не выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики.

В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира. Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее», — сказал Шевченко.

ЧМ-2027 по волейболу пройдет в Польше с 10 по 26 сентября.

Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) допустила мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций 2027 года.

В начале июля FIVB сняла ограничения с российских команд и сборных, допустив их до участия в турнирах с флагом и гимном. Ограничение действовало с февраля 2022 года.