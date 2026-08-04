Сборная России отказалась от участия в волейбольном ЧМ-2027

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики.
В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира. Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее», — сказал Шевченко.
ЧМ-2027 по волейболу пройдет в Польше с 10 по 26 сентября.
Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) допустила мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций 2027 года.
В начале июля FIVB сняла ограничения с российских команд и сборных, допустив их до участия в турнирах с флагом и гимном. Ограничение действовало с февраля 2022 года.