Сборная России отказалась от участия в волейбольном ЧМ-2027

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики.



В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира. Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее», — сказал Шевченко.