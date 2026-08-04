Волейболист Спиридонов об отказе от ЧМ: Надо играть хоть на Луне

4 августа президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что мужская сборная России не выступит на чемпионате мира 2027 года из-за опасений по поводу безопасности и политической обстановки. Алексей Спиридонов считает, что после того, как сборную России допустили до международных турниров, нужно играть вне зависимости от места проведения соревнований.
«Я считаю, что это неправильное решение. Если нас допустили, то какая разница, где играть — в Польше или на Луне? Мы и так были в бане почти пять лет, а тут нас допускают — зачем отказываться? Понятно, что это не тренер отказался, а более высокопоставленные члены федерации. Мы уже играли в Польше в 2014 году, и обстановка была не сильно лучше. Да, поспокойнее, конечно, но не скажу, что намного лучше. Нас освистывали, мы ходили с охраной, но как-то же играли, ничего страшного, пережили это», — приводит слова Спиридонова РИА Новости.
ЧМ-2027 по волейболу пройдет в Польше с 10 по 26 сентября. В 2014 году сборная России выступала в польском городе Гданьск на чемпионате мира. Каждый матч, в котором участвовала российская команда, сопровождался громким свистом болельщиков и оскорбительными кричалками. Перед встречей с россиянами польские болельщики свистели во время исполнения гимна России и показывали баннеры с фразой «До свидания» на русском языке. Во время матча поляки продолжали освистывать сборную России, попутно выкрикивая политические лозунги.
В начале июля Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских команд и сборных, допустив их до участия в турнирах с флагом и гимном. Ограничение действовало с февраля 2022 года.