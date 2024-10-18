Италию отстранили от КМ по водному поло за оскорбление судей

Такое решение было вынесено независимым органом по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatic Integrity Unit). Итальянцы пропустят ближайший Кубок мира, который пройдет в январе 2025 года в Нови-Саде (Сербия). Также команда оштрафована на 100 тыс. долларов.
Поводом для таких санкций стало поведение итальянцев после матча ¼ финала Олимпиады в Париже против сборной Венгрии (9:9, пен. 1:3). По ходу матча судьи отменили гол итальянцев после видеопросмотра. После игры тренер команды Алессандро Кампанья и игроки оскорбляли арбитров на парковке возле арены. В знак протеста итальянцы повернулись спиной к судьям во время исполнения национальных гимнов перед матчем с Испанией (9:11) за 5−8-е места.
Дисквалификация сборной Италии завершится в апреле 2025 года. Таким образом, итальянцы смогут сыграть на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре.
Сборная Италии является серебряным призером последнего Кубка мира, который прошел в 2023 году в Лос-Анджелесе. В финале итальянцы уступили сборной Испании (4:10).