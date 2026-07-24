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Российские ватерполистки не сумели выйти в финал Кубка мира

Женская сборная России проиграла команде Испании (10:10, пен. 3:5) в полуфинале Кубка мира по водному поло в Сиднее.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: EPA/TASS

Российские ватерполистки сравняли счет за 21 секунду до окончания основного времени, но уступили действующим олимпийским чемпионкам в серии послематчевых бросков.

В матче за третье место россиянки сыграют с хозяйками турнира — сборной Австралии, которая в первом полуфинале уступила сборной США (6:10). Встреча пройдет в воскресенье, 26 июля.

В апреле этого года Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов, разрешив им выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. До этого они выступали в нейтральном статусе.

В конце апреля российские ватерполистки выиграли Кубок мира во втором дивизионе, поочередно обыграв команды Бразилии (22:5), Канады (24:6) и Китая (18:17), обеспечив себе участие в «Суперфинале восьми» Кубка мира. В первом матче россиянки обыграли действующих чемпионок Европы — сборную Нидерландов (11:6).

Женский Кубок мира по водному поло проводится с 1979 года. Российские ватерполистки трижды становились призерами турнира: дважды завоевывали серебряные медали (1998, 2018) и один раз — бронзовые (2006).