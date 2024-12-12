World Aquatics запретила публиковать результаты россиян на ЧМ

Соответствующий запрет введен Международной федерацией плавания (World Aquatics). Он также распространяется на личных тренеров спортсменов и национальную федерацию.
«Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — сообщил источник.
Запрет будет снят 16 декабря, на следующий день после окончания чемпионата мира в Будапеште. Во время чемпионата мира российским пловцам и их сопровождающим запрещено общаться с представителями СМИ.
На мировом первенстве участвуют 27 российских спортсменов. Накануне они завоевали две золотые медали: на дистанции 100 м на спине (Мирон Лифинцев) и в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова).
После победы Лифинцева на 100-метровке Европейская лига плавания (European Aquatics) отказалась упоминать победу 18-летнего россиянина, опубликовав в соцсетях только результаты двух других призеров — Хуберта Коша (Венгрия) и Каспера Стоковски (Польша).