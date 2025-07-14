ЧМ по водным видам спорта, «Тур де Франс», Летняя лига НБА: что смотреть сегодня

Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 10 км (женщины)
03:00 (в ночь на вторник). Где смотреть: «Матч ТВ».
В Сингапуре будут разыграны первые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. Женщины выявят лучшую пловчиху на открытой воде на дистанции 10 км. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе. В состав женской команды входят Маргарита Ершова, Ксения Мишарина, Полина Козякина и Екатерина Сорокина,. Действующей олимпийской чемпионкой в этой дистанции является Шарон ван Раувендал из Нидерландов. Она же победила и на последнем чемпионате мира в Дохе.
Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казани, но в 2023 году его перенесли в Сингапур. Заплывы пройдут в акватории острова Сентоса. Год назад там произошла экологическая катастрофа — после столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии.
«Тур де Франс». Этап 10
14:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
На дистанции от Энезы и до Мон-Дор Пюи-де-Санси гонщикам предстоит пройти восемь категорийных подъемов с общим набором высоты не менее 4400 метров. После 9 этапов лидирует трекратный победитель «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар. Но теперь ему будет сложнее — из-за травмы с дистанции сошел его партнер по команде UAE Team Emirates XRG Жоау Алмейда. Именно португалец часто выполнял черновую работу, позволявшую Погачару успешно выступать на дорогах Франции. Смогут ли данным обстоятельством воспользоваться главные конкуренты словенца — Ремко Эвенпул из бельгиии и датчанин Йонас Вингегор?
Летняя лига НБА. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»
03:00 (в ночь на вторник). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В пригороде Лас-Вегаса Парадайсе проходят матчи Летней лиги НБА. «Майами Хит», за который играет российский центровой Владислав Голдин, борется за попадание в топ-4 соревнование. Для Голдина турнир является прекрасным шансом доказать тренеру и руководителям клуба свою готовность играть в сильнейшей лиге мира. Не попав на драфт НБА, россиянин, тем не менее, неожиданно для всех получил шанс, заключив двухсторонний контракт с «Майами Хит». Голдин уже успел сыграть три матча за новый клуб, и во всех выделялся своей яркой игрой, результативностью и красивыми данками. «Бостон» входит в число фаворитов Восточной конференции, в составе команды ярко проявляют себя молодые игроки — 19-летний испанец Уго Гонсалес и 21-летний Джордан Уолш. Смогут ли баскетболисты «Майами Хит» победить фаворита в предстоящей игре?