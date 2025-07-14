ЧМ по водным видам спорта, «Тур де Франс», Летняя лига НБА: что смотреть сегодня

В пригороде Лас-Вегаса Парадайсе проходят матчи Летней лиги НБА. «Майами Хит», за который играет российский центровой Владислав Голдин, борется за попадание в топ-4 соревнование. Для Голдина турнир является прекрасным шансом доказать тренеру и руководителям клуба свою готовность играть в сильнейшей лиге мира. Не попав на драфт НБА, россиянин, тем не менее, неожиданно для всех получил шанс, заключив двухсторонний контракт с «Майами Хит». Голдин уже успел сыграть три матча за новый клуб, и во всех выделялся своей яркой игрой, результативностью и красивыми данками. «Бостон» входит в число фаворитов Восточной конференции, в составе команды ярко проявляют себя молодые игроки — 19-летний испанец Уго Гонсалес и 21-летний Джордан Уолш. Смогут ли баскетболисты «Майами Хит» победить фаворита в предстоящей игре?