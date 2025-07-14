World Aquatics обозначил российский флаг в профилях пловцов на своем сайте

Международная федерация плавания (World Aquatics) обозначила название страны и флаг в профилях участников сборной России. Пловцы, отмеченные национальной символикой, примут участие в чемпионате мира по плаванию — 2025 в Сингапуре.
Напомним, что спортсмены из России были допущены на чемпионат мира как нейтральные спортсмены и будут числиться в команде «нейтральных спортсменов B», однако на официальном сайте федерации символика страны присутствует.
Россияне выступают на международной арене как нейтральные спортсмены с 2018 года после допингового скандала. На данный момент санкции против страны стали еще строже с 2022-го в связи с политическим конфликтом на территории Украины. Последние 3 года российские атлеты практически не выступают на международных соревнованиях. Например, до Олимпиады в Париже были допущены только 15 россиян, выступающих индивидуально. В командных видах спорта они по-прежнему не могут участвовать, поскольку администрация Международного олимпийского комитета и главы федераций различных видов спорта не считают, что нейтральные спортсмены могут называть себя командой.
Плавательный этап чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 пройдет с 27 июля по 3 августа. На ЧМ в Сингапуре российские спортсмены выступят в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании.