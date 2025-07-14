World Aquatics обозначил российский флаг в профилях пловцов на своем сайте

Россияне выступают на международной арене как нейтральные спортсмены с 2018 года после допингового скандала. На данный момент санкции против страны стали еще строже с 2022-го в связи с политическим конфликтом на территории Украины. Последние 3 года российские атлеты практически не выступают на международных соревнованиях. Например, до Олимпиады в Париже были допущены только 15 россиян, выступающих индивидуально. В командных видах спорта они по-прежнему не могут участвовать, поскольку администрация Международного олимпийского комитета и главы федераций различных видов спорта не считают, что нейтральные спортсмены могут называть себя командой.