Восемь российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг

Все восемь штангистов дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в 2012 году. Большинство спортсменов уже давно не выступают на тяжелоатлетических соревнованиях.

Юфкин и призер чемпионатов России Георгий Сидаков были дисквалифицированы на два года, Казарян — на четыре. Четырехлетнее наказание было наложено также на бронзового призера ЧМ-2013 Рамазана Расулова, призеров молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Сослана Гаглоева и Мартина Сабанчиева, призера чемпионатов и кубков страны Ваника Мкртумяна. Чемпионку России 2014 года Елену Сухарь, ранее уже отбывавшую двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, на этот раз отстранили от спорта на 10 лет.