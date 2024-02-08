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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Восемь российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восьмерых российских штангистов за нарушения антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, в список дисквалифицированных входят серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алексей Юфкин и Армен Казарян.

Все восемь штангистов дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в 2012 году. Большинство спортсменов уже давно не выступают на тяжелоатлетических соревнованиях.

Юфкин и призер чемпионатов России Георгий Сидаков были дисквалифицированы на два года, Казарян — на четыре. Четырехлетнее наказание было наложено также на бронзового призера ЧМ-2013 Рамазана Расулова, призеров молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Сослана Гаглоева и Мартина Сабанчиева, призера чемпионатов и кубков страны Ваника Мкртумяна. Чемпионку России 2014 года Елену Сухарь, ранее уже отбывавшую двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, на этот раз отстранили от спорта на 10 лет.

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