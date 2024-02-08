Восемь российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восьмерых российских штангистов за нарушения антидопинговых правил.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восьмерых российских штангистов за нарушения антидопинговых правил.
Как сообщает ТАСС, в список дисквалифицированных входят серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алексей Юфкин и Армен Казарян.
Все восемь штангистов дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в 2012 году. Большинство спортсменов уже давно не выступают на тяжелоатлетических соревнованиях.
Юфкин и призер чемпионатов России Георгий Сидаков были дисквалифицированы на два года, Казарян — на четыре. Четырехлетнее наказание было наложено также на бронзового призера ЧМ-2013 Рамазана Расулова, призеров молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Сослана Гаглоева и Мартина Сабанчиева, призера чемпионатов и кубков страны Ваника Мкртумяна. Чемпионку России 2014 года Елену Сухарь, ранее уже отбывавшую двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, на этот раз отстранили от спорта на 10 лет.