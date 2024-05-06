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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Двукратный чемпион Европы из Украины погиб в зоне СВО

Тяжелоатлет Александр Пелешенко погиб в возрасте 30 лет.

Источник: Соцсети

Как сообщает РИА Новости, Александр Пелешенко погиб во время выполнения боевых действий в зоне СВО. Спортсмен служил в рядах ВСУ с 2022 года.

Пелешенко победил на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 кг. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он занял четвертое место. Золото на Играх в Бразилии завоевал иранец Киануш Ростами, серебро — китаец Тянь Тао, а бронзу — Денис Уланов из Казахстана.

В 2017 году Пелешенко был отстранен от международных соревнований из-за положительного допинг-теста. В организме атлета нашли запрещенное вещество хлорталидон.

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