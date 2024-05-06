Двукратный чемпион Европы из Украины погиб в зоне СВО

Источник: Соцсети

Как сообщает РИА Новости, Александр Пелешенко погиб во время выполнения боевых действий в зоне СВО. Спортсмен служил в рядах ВСУ с 2022 года.

Пелешенко победил на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов в весовой категории до 85 кг. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он занял четвертое место. Золото на Играх в Бразилии завоевал иранец Киануш Ростами, серебро — китаец Тянь Тао, а бронзу — Денис Уланов из Казахстана.