Чемпион России по тяжелой атлетике дисквалифицирован за допинг

В допинг-пробе 24-летнего спортсмена был обнаружен метаболит метандиенона — анаболического стероида, который часто используется для наращивания мышечной массы.
Дисквалификация Балаева отсчитывается с 16 января 2023 года. К соревнованиям спортсмен сможет вернуться в январе 2025 года.
Помимо Балаева за нарушение антидопинговых правил также были дисквалифицированы Анастасия Вебер (на пять лет), Дарья Коптенко (на четыре года) и Софья Быкадорова (на два года).
Балаев является чемпионом России 2022 года в весовой категории до 109 кг. В сумме двоеборья он поднял 402 кг — 180 кг в рывке и 222 кг в толчке. До этого он дважды становился серебряным призером чемпионата страны. На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в Москве, он занял восьмое место.