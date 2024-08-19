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Чемпион России по тяжелой атлетике дисквалифицирован за допинг

Российский штангист Хас-Магомед Балаев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт РУСАДА.

Источник: AP 2023

В допинг-пробе 24-летнего спортсмена был обнаружен метаболит метандиенона — анаболического стероида, который часто используется для наращивания мышечной массы.

Дисквалификация Балаева отсчитывается с 16 января 2023 года. К соревнованиям спортсмен сможет вернуться в январе 2025 года.

Помимо Балаева за нарушение антидопинговых правил также были дисквалифицированы Анастасия Вебер (на пять лет), Дарья Коптенко (на четыре года) и Софья Быкадорова (на два года).

Балаев является чемпионом России 2022 года в весовой категории до 109 кг. В сумме двоеборья он поднял 402 кг — 180 кг в рывке и 222 кг в толчке. До этого он дважды становился серебряным призером чемпионата страны. На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в Москве, он занял восьмое место.