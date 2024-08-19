Чемпион России по тяжелой атлетике дисквалифицирован за допинг

Балаев является чемпионом России 2022 года в весовой категории до 109 кг. В сумме двоеборья он поднял 402 кг — 180 кг в рывке и 222 кг в толчке. До этого он дважды становился серебряным призером чемпионата страны. На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в Москве, он занял восьмое место.

