Атлет Сергей Костюшин установил рекорд России по буксировке поезда

Атлет лиги «Сильнейший человек» и всемирного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Костюшин был главным судьей соревнований и стал главным хэдлайнером мероприятия, выполнив буксировку электропоезда «Олимпийский экспресс» весом 231 тонну на 10 м за 01'06'04, установив тем самым рекорд России по стронгмену в весовой категории до 110 кг в дисциплине трак-пул.