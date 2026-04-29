Атлет Сергей Костюшин установил рекорд России по буксировке поезда

Почетным гостем мероприятия был генеральный директор лиги «Сильнейший человек» Максим Дворецкий.
Атлет лиги «Сильнейший человек» и всемирного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Костюшин был главным судьей соревнований и стал главным хэдлайнером мероприятия, выполнив буксировку электропоезда «Олимпийский экспресс» весом 231 тонну на 10 м за 01'06'04, установив тем самым рекорд России по стронгмену в весовой категории до 110 кг в дисциплине трак-пул.
Также отметим, что атлет преодолев отметку 10 метров (что являлось отсечкой для рекорда), продолжил буксировку для собравшихся участников фестиваля и отбуксировал электропоезд на 16 м 90 см за 2 минуты Рекорд зафиксировал генеральный директор лиги «Сильнейший человек» Максим Дворецкий. Данное спортивное достижение официально признано Международным богатырским движением «Сильнейшая нация мира».