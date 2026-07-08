В Москве состоялся международный турнир «Сильнейшая нация мира» при поддержке фонда президентских грантов

1. Подъём бревна на максимум;

2. Эстафета переноска: покрышка 100 кг + мешок 120 кг + мешок 150 кг

3. Шилд 160 кг на макс. расстояние

4. Жимовая эстафета: блок 100 кг — блок 110 кг — кега 120 кг — мешок 120 кг — камень 120 кг

5. Камень атласа 170 или 190 кг (на выбор) за 75 сек. Через планку высотой 130 см.