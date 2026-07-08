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В Москве состоялся международный турнир «Сильнейшая нация мира» при поддержке фонда президентских грантов

В рамках дня Московского спорта состоялся международный турнир по стронгмену «Сильнейшая нация мира».

Участие принимали представители 6 стран: Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай и Сербия. Уникальным стал приезд атлета из Бахрейна, чего не случалось ранее.

Атлеты состязались в 5 дисциплинах:

1. Подъём бревна на максимум;
2. Эстафета переноска: покрышка 100 кг + мешок 120 кг + мешок 150 кг
3. Шилд 160 кг на макс. расстояние
4. Жимовая эстафета: блок 100 кг — блок 110 кг — кега 120 кг — мешок 120 кг — камень 120 кг
5. Камень атласа 170 или 190 кг (на выбор) за 75 сек. Через планку высотой 130 см.

Призовая тройка турнира:

1. Давид Шамей, Белгород;

2. Дмитрий Самойлов, Москва;

3. Валентин Акимов, с. Темкино.

Русские богатыри в очередной раз подтверждают звание сильнейших на Земле.

Давид Шамей установил рекорд России: выполнив перенос щита (шилда) 160 кг на, а 62.5 метра.
Китайский атлет Ву Джинсонг установил рекорд Китая в перебросе камня атласа: 190 кг на 5 в повторений за 75 секунд.

Мероприятие проходило под эгидой общероссийской общественной организации «Сильнейшая нация мира» при поддержке фонда президентских грантов.