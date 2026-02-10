Норвежский фристайлист Рууд завоевал золото в слоупстайле на ОИ

Слоупстайл — дисциплина, заключающаяся в выполнении серии акробатических трюков на трамплинах, перилах, контр-уклонах и дропах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы. Накануне в соревнованиях среди женщин в дисциплине слоупстайл победу одержала швейцарская спортсменка Матильда Гремо.