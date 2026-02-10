Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежский фристайлист Рууд завоевал золото в слоупстайле на ОИ

Норвежский фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В финале в лучшей из трех попыток Бирк Рууд набрал 86,28 балла. Серебро выиграл американец Алекс Холл (85,75), бронза досталась новозеландцу Луке Харрингтону (85,15).

На Играх в Пекине Рууд завоевал золото в биг-эйре.

Слоупстайл — дисциплина, заключающаяся в выполнении серии акробатических трюков на трамплинах, перилах, контр-уклонах и дропах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы. Накануне в соревнованиях среди женщин в дисциплине слоупстайл победу одержала швейцарская спортсменка Матильда Гремо.

Российские спортсмены в соревнованиях по фристайлу на Олимпиаде-2026 не представлены.

Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.