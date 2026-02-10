Норвежский фристайлист Рууд завоевал золото в слоупстайле на ОИ

В финале в лучшей из трех попыток Бирк Рууд набрал 86,28 балла. Серебро выиграл американец Алекс Холл (85,75), бронза досталась новозеландцу Луке Харрингтону (85,15).
На Играх в Пекине Рууд завоевал золото в биг-эйре.
Слоупстайл — дисциплина, заключающаяся в выполнении серии акробатических трюков на трамплинах, перилах, контр-уклонах и дропах, расположенных последовательно на всем протяжении трассы. Накануне в соревнованиях среди женщин в дисциплине слоупстайл победу одержала швейцарская спортсменка Матильда Гремо.
Российские спортсмены в соревнованиях по фристайлу на Олимпиаде-2026 не представлены.
Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.