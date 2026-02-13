Ричмонд
Глава МОК: Флаг РФ на шлеме итальянца не является нарушением

Российский флаг на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера не является нарушением правил, заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Роланд Фишналлер представляет сборную Италии на седьмых Олимпийских играх. На шлеме и сноуборде спортсмена размещены флаги стран, где он выступал на Играх: США, Италия, Канада, Россия, Южная Корея и Китай.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри отреагировала на жалобу украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее Владислав Гераскевич был дисквалифицирован с ОИ-2026 за попытку выступления в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов.

«Гераскевич не поднимал вопрос российских флагов на трибунах. Он упоминал только про флаг на шлеме спортсмена, который выступал на нескольких Олимпийских играх. Но я не вижу в этом нарушения. Этот спортсмен не представляет Россию, он отобразил на шлеме Олимпиады, на которых выступал. Это не является нарушением, по нашему мнению», — заявила Ковентри на пресс-конференции.

В марте 2025 года Кирсти Ковентри была избрана 11-м президентом МОК, придя на смену немцу Томасу Баху. Экс-спортсменка из Зимбабве заручилась большинством голосов среди 109 членов Международного олимпийского комитета. На дистанции 200 метров на спине Кирсти Ковентри становилась олимпийской чемпионкой в Афинах-2004 и Пекине-2008. Впоследствии занимала пост министра спорта Зимбабве и возглавляла комиссию спортсменов МОК.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше