Глава МОК: Флаг РФ на шлеме итальянца не является нарушением

Роланд Фишналлер представляет сборную Италии на седьмых Олимпийских играх. На шлеме и сноуборде спортсмена размещены флаги стран, где он выступал на Играх: США, Италия, Канада, Россия, Южная Корея и Китай.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри отреагировала на жалобу украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее Владислав Гераскевич был дисквалифицирован с ОИ-2026 за попытку выступления в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов.
«Гераскевич не поднимал вопрос российских флагов на трибунах. Он упоминал только про флаг на шлеме спортсмена, который выступал на нескольких Олимпийских играх. Но я не вижу в этом нарушения. Этот спортсмен не представляет Россию, он отобразил на шлеме Олимпиады, на которых выступал. Это не является нарушением, по нашему мнению», — заявила Ковентри на пресс-конференции.
В марте 2025 года Кирсти Ковентри была избрана 11-м президентом МОК, придя на смену немцу Томасу Баху. Экс-спортсменка из Зимбабве заручилась большинством голосов среди 109 членов Международного олимпийского комитета. На дистанции 200 метров на спине Кирсти Ковентри становилась олимпийской чемпионкой в Афинах-2004 и Пекине-2008. Впоследствии занимала пост министра спорта Зимбабве и возглавляла комиссию спортсменов МОК.