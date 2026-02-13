Глава МОК: Флаг РФ на шлеме итальянца не является нарушением

«Гераскевич не поднимал вопрос российских флагов на трибунах. Он упоминал только про флаг на шлеме спортсмена, который выступал на нескольких Олимпийских играх. Но я не вижу в этом нарушения. Этот спортсмен не представляет Россию, он отобразил на шлеме Олимпиады, на которых выступал. Это не является нарушением, по нашему мнению», — заявила Ковентри на пресс-конференции.