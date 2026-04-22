Чувства вне протокола: 3 романа спортсменов с партнерами по сборной

Ближе они сошлись только в 2012 году, а спустя пять лет, летом 2017-го, сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Предложение Александр сделал Анастасии на Красной площади во время прогулки на катке. 13 июня стало для пары счастливым числом — именно в этот день они поженились. Удивительно, но это же число сопровождало их на Олимпиаде: 13 февраля 2018 года дуэт завоевал бронзовые медали в дабл-миксте, принеся России первые в истории олимпийские награды в керлинге. Сейчас супруги воспитывают дочь Викторию, которую часто берут с собой на тренировки и турниры.