Чувства вне протокола: 3 романа спортсменов с партнерами по сборной

В сборной России, где каждый день на виду, романы между спортсменами — не редкость. Общие сборы, перелеты, понимание специфики профессии — все это сближает. Но не все пары решаются афишировать свои отношения. Кто-то боится осуждения тренеров, кто-то — лишнего внимания прессы. Мы собрали три истории о том, как спортсмены начинали свои отношения с коллегами по сборной.
Макар Игнатов и Александра Трусова
История одной из самых ярких пар в российском фигурном катании началась в декабре 2023 года. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова и серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов долгое время не афишировали свои отношения. Поклонники строили догадки, но пара предпочитала держать личную жизнь втайне.
Отношения развивались стремительно. Спустя всего несколько месяцев после официального подтверждения романа, 17 августа 2024 года, Трусова и Игнатов сыграли свадьбу. Организацией торжества занималась продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская. Уже в протоколах соревнований Александра стала значиться как Игнатова, взяв фамилию мужа. В августе 2025 года у пары родился сын Михаил.
Евгений Емерхонов и Любовь Калинина
Биатлонисты Любовь Калинина и Евгений Емерхонов прошли долгий путь от партнеров по юниорской сборной до семейной пары. Их знакомство произошло в 2018 году на тренировочных сборах, когда оба спортсмена были членами юношеской сборной России.
Первыми совместными фото возлюбленные начали делиться в 2021 году. А летом 2024 года во время отдыха на Шри-Ланке Евгений сделал предложение во время романтического ужина на берегу Индийского океана. Девушка сразу ответила согласием. Их история — один из самых романтичных примеров в российском биатлоне. В сентябре 2024 года пара сыграла красивую свадьбу, а их отношения стали примером того, как спорт может объединять не только на трассе, но и в жизни.
Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова
Самая известная пара в российском керлинге начала свою историю в 2009 году на тренировочном льду. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий долгое время не решались на отношения: тренеры были против их совместных выступлений, считая, что личные чувства помешают спортивным результатам. Крушельницкому даже предлагали встать в пару с другой девушкой, но он наотрез отказался.
Ближе они сошлись только в 2012 году, а спустя пять лет, летом 2017-го, сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Предложение Александр сделал Анастасии на Красной площади во время прогулки на катке. 13 июня стало для пары счастливым числом — именно в этот день они поженились. Удивительно, но это же число сопровождало их на Олимпиаде: 13 февраля 2018 года дуэт завоевал бронзовые медали в дабл-миксте, принеся России первые в истории олимпийские награды в керлинге. Сейчас супруги воспитывают дочь Викторию, которую часто берут с собой на тренировки и турниры.
Любовь, рожденная на тренировках и сборах, нередко оказывается крепче, чем романы, начавшиеся за пределами спорта. Эти пары доказали: общее дело и взаимопонимание могут стать прочным фундаментом не только для спортивных побед, но и для семейного счастья.