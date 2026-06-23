Дегтярев анонсировал хорошие новости о допуске россиян в зимних видах

— План есть, мы его реализуем. Могу сказать, что все, чего удается достичь положительного, — это результаты или новых коммуникаций, построенных практически с нуля, доверительных отношений с главами международных федераций и, так сказать, нивелирования всех прошлых «паутин» обязательств, невыполнения каких‑то обещаний. Потому что это большой миф, когда говорят: «А я вот этого знаю, с ним уже 20 лет…» Для меня это первый сигнал как для руководителя, что там могут быть проблемы, потому что жизнь длинная, и что там было 10 лет назад… Все меняется. Никто не знает, какие сейчас отношения. Могут в глаза говорить одно, а делать другое. Поэтому мы стараемся выстраивать отношения с чистого листа.