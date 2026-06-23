Дегтярев анонсировал хорошие новости о допуске россиян в зимних видах

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ожидает хороших новостей относительно допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по зимним видам спорта. Фигуристы, лыжники, биатлонисты, хоккеисты и многие другие спортсмены зимних видов спорта на данный момент не принимают участие в международных стартах из-за санкций.
— Из президентов российских спортивных федераций, которые сохранили позиции и хорошо работают на международной арене, могу отметить Анатолия Пегова из бобслея. У них только что прошел большой конгресс. Уверен, будет движение по зимним видам спорта, работа идет, новости будут хорошие. Следите за этим летом.
— Существует ли какая‑то дорожная карта полного восстановления национальной символики у российских спортсменов?
— План есть, мы его реализуем. Могу сказать, что все, чего удается достичь положительного, — это результаты или новых коммуникаций, построенных практически с нуля, доверительных отношений с главами международных федераций и, так сказать, нивелирования всех прошлых «паутин» обязательств, невыполнения каких‑то обещаний. Потому что это большой миф, когда говорят: «А я вот этого знаю, с ним уже 20 лет…» Для меня это первый сигнал как для руководителя, что там могут быть проблемы, потому что жизнь длинная, и что там было 10 лет назад… Все меняется. Никто не знает, какие сейчас отношения. Могут в глаза говорить одно, а делать другое. Поэтому мы стараемся выстраивать отношения с чистого листа.
И вот большой плюс в нашей работе — это избрание нового президента МОК Кирсти Ковентри. Во‑первых, она была министром спорта Зимбабве. Во‑вторых, она двукратная олимпийская чемпионка — прекрасно понимает, как устроен спорт. Она хочет связать свою карьеру с историческими событиями. А какие исторические события могут быть? Первое — восстановление целостности спорта. То есть целостный спорт без России и Белоруссии представить невозможно. Белоруссию мы рассматриваем как пролог к положительным решениям по России.
И мы с интересом ждем большую сессию МОК, которая пройдет