Вик Уайлд: хочу отстаивать честь России на Олимпиаде-2030

«Если Россия захочет возобновления моей карьеры, я с удовольствием вернусь. Я хочу представлять всех замечательных россиян, которые поддерживали меня с 2012 по 2022 год. Я очень хочу снова отстаивать спортивную честь России на Олимпиаде. Мне очень интересно, захотят ли Министерство спорта и Федерация сноуборда России работать со мной. Или они скажут мне искать другую страну для выступлений», — сказал Уайлд.