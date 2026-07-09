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Вик Уайлд: хочу отстаивать честь России на Олимпиаде-2030

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд в интервью Metaratings высказался о возможном возобновлении спортивной карьеры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

39-летний Уайлд родился в США. В 2012 году он получил российское гражданство и начал выступать за Россию. Он стал двукратным олимпийским чемпионом на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и завоевал бронзу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Вскоре после этого он завершил карьеру и занялся тренерской деятельностью.

«Если Россия захочет возобновления моей карьеры, я с удовольствием вернусь. Я хочу представлять всех замечательных россиян, которые поддерживали меня с 2012 по 2022 год. Я очень хочу снова отстаивать спортивную честь России на Олимпиаде. Мне очень интересно, захотят ли Министерство спорта и Федерация сноуборда России работать со мной. Или они скажут мне искать другую страну для выступлений», — сказал Уайлд.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2030 году во Французских Альпах. Уайлду на тот момент будет 43 года.

На этой неделе МОК временно восстановил членство ОКР и снял отстранение с российских спортсменов, отменив для них проверки на нейтральность. Это решение позволяет россиянам участвовать в отборе на олимпийские соревнования.

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