Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию

В столице Румынии проходит чемпионат Европы по борьбе. Изначально Садулаеву не дали румынскую визу для участия в турнире, после чего он получил визу после повторной подачи документов через другую страну и отправился в Бухарест.

«Садулаеву отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Это беспрецедентная ситуация. Политическое руководство Румынии давало письменные гарантии, что всем членам команд — неважно, Россия или какая‑то другая страна — будет предоставлена визовая поддержка. По факту они же дали визы, но не всем», — приводит «Матч ТВ» слова Михаила Мамиашвили, президента Федерации спортивной борьбы России.