Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию
Российский борец Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на чемпионате Европы.
Российский борец Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на чемпионате Европы.
Как сообщает «Матч ТВ», двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию в аэропорту Бухареста, виза российского спортсмена вызвала сомнения у таможенной службы.
В столице Румынии проходит чемпионат Европы по борьбе. Изначально Садулаеву не дали румынскую визу для участия в турнире, после чего он получил визу после повторной подачи документов через другую страну и отправился в Бухарест.
«Садулаеву отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Это беспрецедентная ситуация. Политическое руководство Румынии давало письменные гарантии, что всем членам команд — неважно, Россия или какая‑то другая страна — будет предоставлена визовая поддержка. По факту они же дали визы, но не всем», — приводит «Матч ТВ» слова Михаила Мамиашвили, президента Федерации спортивной борьбы России.
Соревнования борцов-вольников начнутся 16 февраля. Садулаев выступает в весовой категории до 97 килограммов.
27-летний Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и Токио, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.