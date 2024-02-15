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19:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию

Российский борец Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на чемпионате Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Матч ТВ», двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию в аэропорту Бухареста, виза российского спортсмена вызвала сомнения у таможенной службы.

В столице Румынии проходит чемпионат Европы по борьбе. Изначально Садулаеву не дали румынскую визу для участия в турнире, после чего он получил визу после повторной подачи документов через другую страну и отправился в Бухарест.

«Садулаеву отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Это беспрецедентная ситуация. Политическое руководство Румынии давало письменные гарантии, что всем членам команд — неважно, Россия или какая‑то другая страна — будет предоставлена визовая поддержка. По факту они же дали визы, но не всем», — приводит «Матч ТВ» слова Михаила Мамиашвили, президента Федерации спортивной борьбы России.

Соревнования борцов-вольников начнутся 16 февраля. Садулаев выступает в весовой категории до 97 килограммов.

27-летний Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и Токио, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

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