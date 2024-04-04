Стало известно, почему борца Садулаева не допустили на Олимпиаду

Садулаев отстранен от участия в лицензионном турнире в Баку из-за поддержки СВО и принадлежности к обществу «Динамо», сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы.

«Каждый индивидуальный нейтральный спортсмен проходит строгий процесс проверки со стороны UWW при подготовке к любому турниру и проверяется на основе критериев, установленных МОК, который требует тщательной проверки анкетных данных и социальных сетей лиц из России и Белоруссии», — говорится в заявлении UWW.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что российская сторона оспорит отстранение Абдулрашида Садулаева.

«Мы получили информацию. Подготовим со своей стороны четкие аргументы по этому вопросу и, надеюсь, будем услышаны», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.