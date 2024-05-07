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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мамиашвили назвал жутким видео с избиением юного борца тренером

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) возмущен инцидентом на турнире в Оренбурге.

Источник: РИА "Новости"

7 мая получил распространение видеоролик, в котором тренер по борьбе из дагестанского села Карабудахкент Алаудин Атаев избивает спортсмена после поражения на юношеских соревнованиях в Оренбургской области. На кадрах видно, как мужчина бьет ногой ребенка. Утверждалось, что наставник из Дагестана избил подопечного за проигрыш на турнире в Оренбурге. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили назвал случившееся жутким.

«Соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Вопрос в другом — как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи — это в голове не укладывается. Мы на связи с министром спорта Дагестана Сажидом Сажидовым, с президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана Омаром Муртузалиевым — все меры, которые зависят от нас, будут приняты», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

«Я — сторонник профессионального, ответственного отношения. Большой спорт — это насилие над собой. Но в том-то и искусство и благородная миссия тренера — помочь ребенку, научить его справляться как с поражениями, так и с победами — они тоже подчас несут разрушительную силу для растущей личности. Предел есть всему, и то, что мы увидели, не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей», — добавил глава ФСБР.

По словам министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажида Сажидова, Алаудин Атаев не является аккредитованным тренером. Министр заявил о вмешательстве правоохранительных органов и пообещал, что Алаудин Атаев больше не будет работать с детьми. По данным исполнительного директора Федерации борьбы Дагестана Махмуда Магомедова, Алаудин Атаев является отцом пострадавшего ребенка.

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