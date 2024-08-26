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Чемпион России по борьбе дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало борца греко-римского стиля Тембулата Абазова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

Источник: AP 2023

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать спортсмена Абазова Тембулата (вид спорта — спортивная борьба) на четыре года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 21 июня 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 28 июня 2023 года», — сказано в сообщении пресс‑службы РУСАДА.

В июне 2023 года Абазов завоевал золото первенства России по греко‑римской борьбе среди юниоров до 24 лет в весовой категории до 87 кг.

Также на четыре года РУСАДА дисквалифицировала пауэрлифтера Ивана Рака. Срок его дисквалификации отсчитывается с 5 августа 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения — с 28 мая 2024 года.