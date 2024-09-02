Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь

Александр Медведь выиграл золото на Олимпийских играх в составе сборной СССР в 1964 году в Токио, в 1968 году в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Медведь стал трехкратным чемпионом Игр в трех разных весовых категориях — до 97 кг, свыше 97 кг и свыше 100 кг. В 1972 году Медведь был избран знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия Олимпиады. Также на счету спортсмена семь побед на мировых первенствах и три победы на чемпионатах Европы.