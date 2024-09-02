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Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь умер на 87-м году жизни, сообщает Белорусская федерация борьбы в телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Нет слов чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда… Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — говорится в сообщении Белорусской федерации борьбы.

Александр Медведь выиграл золото на Олимпийских играх в составе сборной СССР в 1964 году в Токио, в 1968 году в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Медведь стал трехкратным чемпионом Игр в трех разных весовых категориях — до 97 кг, свыше 97 кг и свыше 100 кг. В 1972 году Медведь был избран знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия Олимпиады. Также на счету спортсмена семь побед на мировых первенствах и три победы на чемпионатах Европы.

В 2001 году Медведя признали лучшим спортсменом Беларуси XX века, а спустя четыре года он был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и стал членом Зала Славы FILA (Объединенный мир борьбы).