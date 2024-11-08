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Борцу Садулаеву подарили 10 млн рублей за победу на ЧМ-2024

Российский борец двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев за победу на ЧМ-2024 в Албании получил в подарок 10 миллионов рублей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В октябре Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 92 кг, добыв шестое золото чемпионатов мира в своей карьере. В финале Садулаев победил грузинского борца Мириана Майсурадзе.

Награду спортсмену на торжественном чествовании вручил вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев.

Весной 2024 года Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО, лишив возможности квалифицироваться на Игры. Допущенные к участию в олимпийском турнире борцы из России позднее отказались от поездки в Париж, не согласившись с «неспортивным принципом отбора».

На чемпионат мира 2022 года российские спортсмены не были допущены, а в прошлом году Садулаев уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн. Это было первое поражение Садулаева на мировых первенствах. Садулаев — двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) и шестикратный чемпион мира.