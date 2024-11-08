Борцу Садулаеву подарили 10 млн рублей за победу на ЧМ-2024

На чемпионат мира 2022 года российские спортсмены не были допущены, а в прошлом году Садулаев уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн. Это было первое поражение Садулаева на мировых первенствах. Садулаев — двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) и шестикратный чемпион мира.