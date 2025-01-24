Россиянке Кудаевой вручили золотую медаль ЧМ по вольной борьбе

На первенстве мира, проходившем в Белграде в ноябре 2021 года, Кудаева заняла второе место, уступив в финале украинке Анастасии Лавренчук. Впоследствии в допинг-пробе Лавренчук были обнаружены следы запрещенного препарата, и она была дисквалифицирована, золотая медаль перешла Кудаевой.