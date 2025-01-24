Россиянке Кудаевой вручили золотую медаль ЧМ по вольной борьбе

Как сообщает ТАСС, вице-президент Объединенного мира борьбы Родика Якши вручила россиянке Динаре Кудаевой золотую медаль первенства мира до 23 лет.
На первенстве мира, проходившем в Белграде в ноябре 2021 года, Кудаева заняла второе место, уступив в финале украинке Анастасии Лавренчук. Впоследствии в допинг-пробе Лавренчук были обнаружены следы запрещенного препарата, и она была дисквалифицирована, золотая медаль перешла Кудаевой.
Награда Кудаевой была вручена в Красноярске на международном Кубке Ивана Ярыгина. Динара Кудаева победила на данном турнире в весе до 65 кг. Также победы одержали россиянки Надежда Соколова (до 50 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг).